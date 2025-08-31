По данным Gismeteo, в первый день осени жителей ЗКО ожидает жаркая погода без осадков. Днем столбики термометров покажут 32 градуса выше нуля. Ночью + 18 градусов. Ветер северо-западный: 14 м/с.
В Атырауской области малооблачно. Осадков не ожидается. +32 градуса тепла. Ночью +20 градусов. Ветер северо-восточный: 14 м/с.
В Актюбинской области облачная погода без осадков, без осадков. Днем +30 градусов, ночью +15. Ветер северо-западный: 14 м/с.
В Мангистауской области ясно, без осадков. Температура воздуха днем составит +34 градусов, ночью +21. Ветер северо-восточный: 20 м/с.