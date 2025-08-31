С начала этого года на территории области зарегистрировано 465 пожаров, в которых погибли девять человек, еще трое получили травмы. Более половины случаев (247 пожаров) пришлись на жилой сектор. Для сравнения: в 2024 году этот показатель составил 241 пожар. В минувший отопительный сезон произошло 186 возгораний в домах и квартирах — на 6,2% больше, чем в аналогичный период 2023–2024 годов (175 пожаров). Погибли четыре человека, еще семь получили травмы. Также зафиксирован один случай отравления угарным газом.

Наибольшее увеличение числа пожаров наблюдается в:

Теректинском районе — +11 случаев,

Бәйтерекском — +5,

Бөкейординском — +4,

Жанакалинском — +4,

Жанибекском — +5.

По данным спасателей, пожары чаще всего происходят из-за:

нарушений при эксплуатации электрооборудования (75 случаев),

неправильного использования печей (43),

неосторожного обращения с огнем (38),

поджогов (22),

детской шалости с огнем (4),

нарушений при выполнении огневых работ (2).

Ситуацию усугубляет наличие в домах синтетических материалов и бытовой техники — при их горении выделяется смертельно опасный угарный газ.

Чтобы снизить число трагедий, сотрудники службы ЧС проводят ежегодные рейды и разъяснительную работу с населением. Первый этап профилактики проходит с 15 августа по 15 сентября — в период подготовки к отопительному сезону. Второй — с 15 сентября до его окончания.