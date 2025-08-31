По данным наркологической службы, в Бурлинском районе на учёте состоит более 150 пациентов с диагнозом алкогольной зависимости. Из них — свыше 100 мужчин и более 20 женщин.

На сегодняшний день в Бурлинском районе проводят комплекс профилактических мероприятий, направленных на снижение уровня потребления алкоголя и табака среди молодежи. В школах и колледжах читаются лекции, организуются встречи с медицинскими специалистами, психологами. Регулярно проводятся спортивные и культурные мероприятия, формирующие у молодежи интерес к здоровому образу жизни. По результатам мониторинга, в последние годы наблюдается тенденция к снижению числа курящих школьников и уменьшению случаев подросткового алкоголизма, что говорит об эффективности принимаемых мер. Об этом рассказали в Бурлинской районной больнице.

— К основным причинам, по которым люди начинают злоупотреблять алкоголем и табаком, относятся социальное давление со стороны сверстников и окружения, недостаток знаний о вреде алкоголя и табака, желание самоутвердиться или выглядеть взрослее, а также стрессовые ситуации и неблагополучная среда. Для борьбы с этими факторами в районе реализуются образовательные и просветительские программы: проводятся классные часы, беседы с врачами, тренинги по формированию устойчивости к давлению окружения. Особое внимание уделяется вовлечению молодежи в спорт, творчество и волонтерские инициативы, — сообщили в районной больнице.

Отмечается, что на государственном уровне в Казахстане проводится политика поэтапного увеличения акцизов на алкогольную и табачную продукцию, что снижает её доступность для молодежи. Усилены меры контроля за незаконной продажей алкоголя и табака несовершеннолетним.

— Медицинские организации Бурлинского района активно участвуют в профилактике и лечении зависимостей. Оказывается амбулаторная и стационарная помощь пациентам, включая медикаментозное лечение, психотерапевтические консультации, а также групповые и индивидуальные занятия. Врачи проводят разъяснительную работу среди населения, особенно среди молодежи. Наиболее эффективными являются комплексные подходы, сочетающие лечение, психологическую поддержку и социальную реабилитацию, — пояснили в больнице.

Для снижения риска вовлечения в употребление алкоголя и табака в Бурлинском районе активно развиваются спортивные секции, кружки по интересам, проводятся массовые культурные мероприятия и конкурсы.

Для поддержки и реабилитации людей, уже столкнувшихся с алкогольной зависимостью в районе действует кабинет нарколога, где пациенты получают помощь квалифицированных специалистов. Им оказывают медикаментозную и психотерапевтическую поддержку, предлагают программы социальной реабилитации, включающие адаптацию к трудовой деятельности и восстановление социальных связей. Проводится постлечебное сопровождение, что позволяет снизить риск рецидива и помогает пациентам вернуться к полноценной жизни.

