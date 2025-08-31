Данные комплексы обеспечивают анализ транспортных потоков и автоматическую корректировку режимов работы светофоров, что позволяет реализовать систему «умный светофор» и повысить пропускную способность дорожной сети

В проектов по модернизации дорожно-транспортной инфраструктуры в Атырау подрядная организация ИП «Чемпион» выполнит работы по установке и монтажу программно-аппаратных комплексов светофорного регулирования. Об этом сообщили в городском акимате.

— В городе установят 78 комплектов светофорных объектов, оснащённых современным программным обеспечением. Данные комплексы обеспечивают анализ транспортных потоков и автоматическую корректировку режимов работы светофоров, что позволяет реализовать систему «умный светофор» и повысить пропускную способность дорожной сети, — пояснили в акимате.



