До начала учебного года в эксплуатацию сдадут новую школу на 60 мест в селе Коныс Казталовского района. Её построили в рамках социальных проектов компании Karachaganak Petroleum Operating B.V. Об этом рассказал руководитель управления образования ЗКО Елдос Сафуллин.

— До конца 2025 года завершится строительство шести школ проекта «Келешек мектептері»: школа №53 на 600 мест в Уральске, школа на 600 мест в селе Байконыс и школа на 1200 мест в селе Достык района Байтерек, школа на 300 мест в селе Пугачево Бурлинского района, школа №1 на 300 мест и школа на 900 мест в Аксае Бурлинского района, — пояснил Елдос Сафуллин.

Главный педагог области отметил, что за счёт средств Фонда развития образовательной инфраструктуры, до конца года завершится строительство областной школы для одарённых детей №8 в Уральске. По его словам, сейчас в шести школах области проводится капитальный ремонт: школа имени Г. Махамбетова Акжайыкского района, средняя школа Белес района Байтерек, школа имени Д. Нурпеисовой Жангалинского района, Караозенская школа - лицей Казталовского района, школа имени А. Жумагалиева Сырымского района, школа имени Л. Кылышева Чингирлауского района. Ожидается, что одна школа завершит ремонт к началу учебного года, остальные пять объектов сдадут до конца года.