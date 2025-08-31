До начала учебного года в эксплуатацию сдадут новую школу на 60 мест в селе Коныс Казталовского района. Её построили в рамках социальных проектов компании Karachaganak Petroleum Operating B.V. Об этом рассказал руководитель управления образования ЗКО Елдос Сафуллин.

— До конца 2025 года завершится строительство шести школ проекта «Келешек мектептері»: школа №53 на 600 мест в Уральске, школа на 600 мест в селе Байконыс и школа на 1200 мест в селе Достык района Байтерек, школа на 300 мест в селе Пугачево Бурлинского района, школа №1 на 300 мест и школа на 900 мест в Аксае Бурлинского района, — пояснил Елдос Сафуллин.

Главный педагог области отметил, что за счёт средств Фонда развития образовательной инфраструктуры, до конца года завершится строительство областной школы для одарённых детей №8 в Уральске. По его словам, сейчас в шести школах области проводится капитальный ремонт: школа имени Г. Махамбетова Акжайыкского района, средняя школа Белес района Байтерек, школа имени Д. Нурпеисовой Жангалинского района, Караозенская школа лицей Казталовского района, школа имени А. Жумагалиева Сырымского района, школа имени Л. Кылышева Чингирлауского района. Ожидается, что одна школа завершит ремонт к началу учебного года, остальные пять объектов сдадут до конца года.