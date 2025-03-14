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Социум

СОШ №8 Уральска обещают сдать к сентябрю

Школу закрыли ещё в 2020 году, однако ремонтные работы начались лишь в 2024 году.
Арайлым Усербаева
СОШ №8 Уральска обещают сдать к сентябрю

Двухэтажное типовое здание областной специализированной школы №8 для одарённых детей было построено в 1952 году. Проектная мощность – 400 мест. За всё время функционирования здесь ни разу не проводился капитальный ремонт.  

В 2020 году власти всё же решили провести капитальный ремонт. Однако сами строительно-монтажные работы начались лишь в августе 2022 года. Все это время здание пустовало. Завершить ремонт планировали в феврале 2023 года. 

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По словам заместителя руководителя управления образования ЗКО Аяжан Жунусовой, во время разбора здания специалисты сделали заключение, что школа не подлежит капительному ремонту. Тогда здание признали аварийным. Лишь в 2023 году управление образования направило отраслевое заключение на разработку проектно-сметной документации для проведения строительства новой школы. 

Управление строительства разработало новое ПСД для №8 школы на 400 мест. Cтроительно-монтажные работы начались в сентябре 2024 года. Подрядчиком является ТОО «Болашак-Т». Заказчиком является - управление строительства ЗКО. Срок строительства - 15 месяцев. 

Все это время ученики СОШ №8 вынуждены были обучаться в стенах других учебных заведений. Сначала в СОШ №37, а с 2023 года учебный процесс организован в старом зданий гимназии эстетического направления Уральск. Всего в СОШ №8 обучаются 353 детей (5-11 классы, в 2023-2024 учебном году открыт класс с казахским языком обучения- 48 учеников), 18 класс-комплектов.

12 марта во время внеочередной сессии областного маслихата аким ЗКО Нариман Турегалиев поделился хорошей новость. Он сообщил, что школу-долгострой наконец планируют завершить к сентябрю этого года. 

Отметим, что долгий ремонт вызывал множество нареканий со стороны родителей и учеников школы. Дети даже записали видеообращение президенту страны. Школьники попросили главу государства помочь в решении их проблемы.  

Кроме этого глава региона отметил, что строительство трех комфортных школ уже завершено. Еще шесть школ в процессе строительства. В этом году власти планируют начать строительство ещё восьми школ в сельских населенных пунктах. 

строительство долгострой

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