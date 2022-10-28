Школьники из Уральска обратились к президенту

Ученики многострадальной школы-лицея №8 попросили главу государства помочь в решении их проблемы, передаёт портал «Мой ГОРОД». Фото из архива "МГ" Областная специализированная школа №8 для одарённых детей третий год на замке. Здание было признано аварийным и в нём собирались сделать ремонт. Для этого учеников перевели в среднюю школу №37. До сих пор в закрытом учебном заведении ничего не делается. К слову, СОШ №37 расположена в 10 микрорайоне. По словам родителей, ученикам школы №8 каждое утро приходится вставать в 6:00, чтобы успеть к занятиям, которые начинаются в 8:00. При этом на дорогу он