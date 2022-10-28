Школьники из Уральска обратились к президенту

– Из-за нехватки кабинетов в СОШ №37, куда якобы на один год отправили наших детей, они учатся по субботам. Им не выделяют спортзал для занятий по физкультуре. Наши дети чувствуют себя чужими в СОШ №37, заходят с чёрного входа, переодеваются под лестницей, парты стоят в коридорах. При этом никаких ремонтных работ в здании СОШ №8 не ведут. За это время можно было полностью разобрать школу и построить новую, - возмущены родители.Уставшие от такого хода событий ученики записали своё собственное видео, в котором обратились к главе государства и попросили его посодействовать в решении их проблемы.
– Наша школа лишилась значительного количества учащихся. Сейчас нам предоставили один этаж с десятью кабинетами в здании СОШ №37. У нас полностью отсутствует кабинетная система, из-за чего предметы естественно-математического направления проходят без практической части. Нет актового, спортивного залов, медпункта, учительской. Мы не получаем полноценного образования. Уважаемый президент, нам, детям, надоело терпеть все эти разборки и ждать итогового решения. Мы - дети независимого Казахстана и хотим учиться в стенах своей школы, иметь все права настоящего ученика. Просим вас взять на контроль наше дело. Только с вашей помощью сможем добиться успехов, - говорят ученики.Как сообщили в администрации «Областной специализированной школе-лицее №8 для одаренных детей», на первое сентября этого года в учебном заведении обучаются 270 учеников с пятого по 11 классы. Классов комплектов - 14. Школа арендует 10 классных кабинетов в здании СОШ № 37. Обучение проходит в две смены.
– Практическая часть предметов естественно-математического цикла проводятся через виртуальные лаборатории и с использованием предусмотренного лабораторного оборудования, видеороликов (биология и география). По химии демонстрационные опыты и лабораторные работы проходят в интегрированном виде: виртуально и с применением лабораторного оборудования для всего класса. Уроки физической культуры проводятся в спортивном зале СОШ №37. В школе в полной мере проводится воспитательная работа, всевнеклассные мероприятия проходят согласно воспитательного плана. Родительская и учительская общественность осведомлена о сроках проведения капитального ремонта, ходе ремонтных работ, - сообщили в администрации школы.Выяснилось, что капитальный ремонт школы проводит строительная компания «ГрадСтройСервис». Ремонт начался третьего августа 2022 года, завершить его планируют 20 февраля следующего года. Пока завершены работы по демонтажу, засыпке полов кабинетов, перекрытию крыши спортивного зала, установлена вентиляционная система. В пресс-службе управления образования отметили, что проектно-сметная документация на капитальный ремонт здания школы получила положительное заключение госэкпертизы лишь третьего июня 2021 года. Стоимость - 477,7 миллионов тенге. В сентябре того же года управление госзакупок провело конкурс по определению подрядчика и выиграло ТОО «Градстройсервис». Сумма договоров составляет 453,3 миллиона тенге. На начало работ из местного бюджета выделены 130 млн тенге. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.