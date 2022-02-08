Власти планировали строительство новой школы на месте аварийного здания, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». В Уральске родители третий год ждут ремонта школы №8 Областная специализированная школа №8 для одарённых детей третий год на замке. Здание было признано аварийным и в нём собирались сделать ремонт. Для этого учеников перевели в среднюю школу №37. До сих пор в закрытом учебном заведении ничего не делается. Мама пятиклассника Алишера Алия Алдибаева говорит, что здание признали аварийным в 2019 году. Родители просили тогда предоставить им документы. Но им их никто не показал. Школа №37, куда перевели контингент учащихся, расположена в районе Старого аэропорта.
- Мы до сих пор вынуждены ездить в чужую школу. Дети туда заходят через чёрный ход. Полноценных уроков для них не проводят. На уроки физкультуры ученики вынуждены переодеваться в туалете. С ремонтом здания тишина, никаких работ не ведётся, - отметила женщина.
Отметим, что в планах руководства области было строительство новой школы на месте аварийного здания. Но этот проект не был реализован. Поэтому в школе будут делать ремонт. Оформление необходимых бумаг затягивается. Плюс к этому подрядные организации подают в суд друг на друга. - На ремонт школы была разработана проектно-сметная документация, которая уже прошла экспертизу. Мы направили документы в управление экономики. Был проведён конкурс госзакупок, определён подрядчик. Срок проведения работ- 5,5 месяцев. Сейчас ждём выделения средств от областного управления экономики и бюджетного планирования, - сказал заместитель руководителя управления образования ЗКО Абат Ашык.