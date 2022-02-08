– Обычно в день проходят до 15 бракосочетаний, это в выходные дни. Но несмотря на то, что 22 февраля 2022 года приходится на вторник, количество желающих заключить брак увеличилось вдвое, - отметили в городском акимате.

Как сообщили в пресс-службе акима города, 22 февраля 2022 года в городском отделе регистрации актов гражданского состояния 32 молодожёна узаконят свои отношения. Это вдвое больше, чем в обычные дни. Из 32 бракосочетаний, пять пройдут в торжественной обстановке.

Между тем, нумерологи в один голос утверждают, что 22.02.2022 действительно является очень мощной датой, ведь она зеркальная. Такие дни называют датами-палиндромами. В этой дате шесть двоек. Двойка — это уже число союза, заключения договоров, получение информации, мощной интуиции. Ещё в этот день солнце будет делать слияние со звездой Фомальгаут, и если дословно почитать информацию об этой звезде, то она даёт удачу, успех, счастье в любви и возможности начинать новое дело. Конечно, эта дата однозначно лучше по всем своим характеристикам.

Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.