- В отношении правонарушителя составлен административный материал сразу по трём статьям кодекса об административных правонарушениях РК: «Распитие спиртных напитков или появление в общественных местах в пьяном виде», «Мелкое хулиганство» и «Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника правоохранительного органа», - рассказали в пресс-службе департамента полиции на транспорте.

Иллюстративное фото с сайта Pixabey В линейное отделение полиции аэропорта Актобе обратилась инспектор досмотровой службы. Один из пассажиров при прохождении досмотра вёл себя агрессивно и выражался нецензурной бранью в её адрес. Агрессию 46-летний житель Актау проявил и при доставлении его в комнату полиции.Специализированный межрайонный суд по административным правонарушениям Актобе вынес решение об аресте мужчины сроком на трое суток. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.