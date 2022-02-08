Инцидент произошел сегодня, восьмого февраля по улице Лесная села Подстепное Теректинского района. Как сообщили в пресс-службе ДЧС ЗКО, в 13:38 поступила информация о том, что по указанному адресу в шахту септика провалился ребёнок. Спасателей вызвал родственник мальчика. Как оказалось, семилетний ребенок провалился в септик, играя во дворе строящегося дома. К счастью, он оказался пустым. Ребёнка вытащили и передали сотрудникам скорой помощи. В пресс-службе управления здравоохранения ЗКО сообщили, что ребенок находится в травматологическом отделении областной детской больницы. - Ему диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, линейный перелом теменной кости, - пояснили в облздраве. Врачи оценивают состояние мальчика как тяжелое.

jccw4yKnEGc

