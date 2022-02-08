Столкновение "Лады Приоры" и грузовой "Газели" произошло сегодня, восьмого февраля, примерно в 19:00 на дороге, соединяющей поселок Деркул и Зачаганск. На месте происшествия дал комментарии начальник управления местной полицейской службы Уральска Мерхат Аженов. Он пояснил, что водитель "Приоры" направлялся со стороны поселка Деркул и при совершении маневра врезался в грузовую "Газель", которая ехала по встречной полосе. - В результате аварии водитель легкового автомобиля погиб на месте. Водитель "Газели" был доставлен в больницу. По предварительной информации, у него перелом ноги. Кроме того, в результате столкновения произошло возгорание "Газели", - пояснил начальник управления МПС. По факту ДТП ведётся досудебное расследование по статье 345 УК РК "Нарушение правил дорожного движения". Для выяснения всех обстоятельств аварии будет назначен ряд экспертиз. Мерхат Аженов обратился к водителям с просьбой соблюдать правила дорожного движения. - При совершении маневра необходимо убедится в безопасности передвижения транспорта. Ширина проезжей части не позволяет совершать обгон. Необходимо двигаться в одну колонну с соблюдением дистанции, - отметил он. Кроме полицейских на месте работали сотрудники ДЧС. Они извлекали тело погибшего 23-летнего водителя из легкового автомобиля и тушили загоревшуюся "Газель". По информации пресс-службы ДЧС ЗКО, пожар был ликвидирован в 19:28.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.