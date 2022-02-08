В Уральске синоптики прогнозируют переменную облачность. В дневное время температура воздуха составит -3..-5, ночью похолодает до -7..-9. Ветер юго-восточный до 18 метров в секунду.

В Атырау ожидается переменная облачность. Днём будет 0..+2 градусов, ночью -2..-4 градусов. Ветер юго-восточный до 14 метров в секунду.

В Актобе - снег. Днём ожидается до -6..-8 градусов. Ночью похолодает до -10..-12 градусов. Ветер юго-восточный до 10 метров в секунду.

В Актау будет переменная облачность. Днём столбики термометра покажут +8..+10 градусов, ночью опустятся до +1..+3 градусов. Ветер юго-восточный до 12 метров в секунду.

На большей части территории Казахстана с прохождением атмосферных фронтальных разделов ожидается снег, лишь на юго-западе республики – без осадков. Местами возможны гололёд, туман и усиление ветра.