Фото с сайта Pixabay.com Здоровое питание начинается с того, чтобы ограничить себя от излишнего потребления сахара, жира, а так же отказаться от быстрого питания, сладкого и пищевого мусора, таких как чипсы, сухарики и газировка. Но правильного питания придерживаются не все, многие люди балую себя хот-догом на обед, шаурмой на ужин, чипсами во время кинопросмотра и запить все это дело газированными напитками. Однако ученые австралийского университета заявили, что неделя такого питания может нанести колоссальный вред нашему организму. Для эксперимента специалисты выбрали более 100 молодых людей, у которых нет каких-либо проблем со здоровьем, их разделили на две группы. первая группа питалась правильно, вторая - жирными продуктами, сэндвичами, коктейлями и бельгийскими вафлями. Перед началом испытания и после все участники прошли тест Хопкинса, который направлен на оценку памяти, и ряд других тестов. В итоге выяснилось, что те, кто питался фаст-фудами значительно потеряли контроль над аппетитом, могли есть в больших количествах, у испытуемых ухудшились когнитивные способности, то есть люди перестали запоминать элементарные вещи. Специалисты сделали вывод, что подобное питание разрушает структуру мозга, при этом особенно влияет на потерю контроля аппетита и на память.