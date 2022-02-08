Фото с сайта pexels.com Итак, чтобы придать обычным макаронам невероятный вкус и сделать так, чтобы они не разварились, достаточно пару минут передержать их на огне на сковородке. Кстати, если таким образом при приготовлении лапши, сначала обжарить вермишель, то суп получится более прозрачным, а мучной продукт не раскиснет в бульоне. Также эту хитрость можно использовать при приготовлении "макарон по-флотски". Для начала в чистой сковороде необходимо пожарить сухие макароны, затем убрать их сторону и начать готовить флотскую заправку в этой же посуде. Когда заправка будет готова, высыпайте в нее жаренные макароны, доливайте небольшое количество воды и ждите, пока они полностью приготовятся. Также предварительная обжарка вполне подойдет для риса и гречки. Крупы станут гораздо ароматнее, по крайней мере гречка и станут более рассыпчатыми после приготовления. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.