Матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана изменилась, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Казахстанским медикам перестанут выплачивать компенсацию за заражение коронавирусом Иллюстративное фото из архива "МГ" По состоянию на девятое февраля, в «зелёной» зоне теперь находятся Шымкент, Жамбылская, Кызылординская, Мангистауская и Туркестанская области. В «жёлтой» зоне теперь три области: Алматинская, Актюбинская и Атырауская области. Все остальные регионы по-прежнему находятся в опасной зоне. Днём ранее в «жёлтую» зону вернулась Атырауская область. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.