В полиции Алматы прокомментировали видео, на котором мужчина бросает «девушку» в арык
Как оказалось, в арык улетел нетрезвый мужчина, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Его обидчика разыскивают.
Скриншот с видео
Накануне в социальных сетях появилось видео, на котором мужчина бросает человека в арык. В описании говорится, что в арык бросили девушку.
В пресс-службе департамента полиции Алматы рассказали, что пострадавший - 28-летний мужчина. При чём стражей порядка вызывали именно из-за его поведения.
- Восьмого февраля в 17:15 поступил вызов о том, что по улице Сатпаева на углу с улицей Байтурсынова посередине дороги стоит неизвестный мужчина, который создаёт аварийную ситуацию. Им оказался 28-летний местный житель, который, как установило медицинское освидетельствование, находился в алкогольном опьянении средней степени, - сообщил начальник управления полиции Бостандыкского района Думан Аухадиев.
За создание аварийной ситуации и появление в общественном месте в нетрезвом состоянии он привлечён к административной ответственности.
Тем временем устанавливается личность водителя иномарки, который оттолкнул мужчину с проезжей части и выбросил в арык. Упавший за медицинской помощью не обращался.
