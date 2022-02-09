Иллюстративное фото из архива "МГ" По данным портала, размер модальной заработной платы в 2021 году составил более 173 тысяч тенге.

Модальная зарплата - это самая частая по размеру и по количеству её получателей заработная плата в государстве.

При этом, ещё в 2019 году показатель составлял всего 58 тысяч тенге. То есть по данным официальной статистики, за два года пандемии самая часто выдаваемая заработная плата в стране выросла втрое с 58 тысяч до 173,3 тысяч тенге. В четвёртом квартале 2021 года среднемесячная номинальная заработная плата наёмных работников, по данным Бюро национальной статистики достигла 275,6 тысяч тенге.

Под номинальной зарплатой подразумевается заработок сотрудника, который тот получает в соответствии с трудовым договором и до вычитания из него обязательных налогов и сборов.

в Атырауской области - 420,4 тысячи тенге,

в столице - 391,4 тысячи тенге,

в Мангистауской области - 382,4 тысячи тенге.

- Заметим, среднемесячная номинальная заработная плата — это, можно сказать, своеобразный статистический «сферический конь в вакууме». Столько, по сути, в РК не получает никто. Гораздо более показательной является медианная заработная плата — величина, находящаяся в центре ряда распределения численности работников по размерам начисленной заработной платы и делящая его на две равные части — с зарплатой ниже и выше медианной, - отмечают аналитики.

- Чем сильнее разрыв между среднемесячной и медианной заработными платами, тем, с одной стороны, больше разрыв между бедными и богатыми в стране, а с другой — вполне вероятно — выше уровень «серых» зарплат и, соответственно, социальной незащищённости населения, - считают в Finprom.kz.

В разрезе регионов самые высокие заработные платы зафиксированы:В отличие от среднемесячной номинальной, медианная — та заработная плата, которую получает средний казахстанец. В 2021 году медианная заработная плата составила 157,9 тысяч тенге и этот показатель, по мнению аналитиков, гораздо более близок и понятен казахстанцам, чем абстрактная среднемесячная заработная плата.Аналитики уверяют, что ненадёжность статданных создаёт серьёзную опасность для репутации любого государства на мировой арене. К примеру, из-за сомнительных официальных цифр Всемирный банк и Международный валютный фонд отказались включать в свои обзоры данные по Туркменистану. Это автоматически означает для страны потерю инвестиционного потенциала и отток иностранного капитала.