Ненадёжность статданных создаёт серьёзную опасность для репутации любого государства на мировой арене, считают аналитики Finprom.kz. Жительница Атырау обманула родственников на 29 миллионов тенге Иллюстративное фото из архива "МГ" По данным портала, размер модальной заработной платы в 2021 году составил более 173 тысяч тенге.

Модальная зарплата - это самая частая по размеру и по количеству её получателей заработная плата в государстве.

При этом, ещё в 2019 году показатель составлял всего 58 тысяч тенге. То есть по данным официальной статистики, за два года пандемии самая часто выдаваемая заработная плата в стране выросла втрое с 58 тысяч до 173,3 тысяч тенге. В четвёртом квартале 2021 года среднемесячная номинальная заработная плата наёмных работников, по данным Бюро национальной статистики достигла 275,6 тысяч тенге.

Под номинальной зарплатой подразумевается заработок сотрудника, который тот получает в соответствии с трудовым договором и до вычитания из него обязательных налогов и сборов.

В разрезе регионов самые высокие заработные платы зафиксированы:
  • в Атырауской области - 420,4 тысячи тенге,
  • в столице - 391,4 тысячи тенге,
  • в Мангистауской области - 382,4 тысячи тенге.
- Заметим, среднемесячная номинальная заработная плата — это, можно сказать, своеобразный статистический «сферический конь в вакууме». Столько, по сути, в РК не получает никто. Гораздо более показательной является медианная заработная плата — величина, находящаяся в центре ряда распределения численности работников по размерам начисленной заработной платы и делящая его на две равные части — с зарплатой ниже и выше медианной, - отмечают аналитики.
В отличие от среднемесячной номинальной, медианная — та заработная плата, которую получает средний казахстанец. В 2021 году медианная заработная плата составила 157,9 тысяч тенге и этот показатель, по мнению аналитиков, гораздо более близок и понятен казахстанцам, чем абстрактная среднемесячная заработная плата.
- Чем сильнее разрыв между среднемесячной и медианной заработными платами, тем, с одной стороны, больше разрыв между бедными и богатыми в стране, а с другой — вполне вероятно — выше уровень «серых» зарплат и, соответственно, социальной незащищённости населения, - считают в Finprom.kz.
Аналитики уверяют, что ненадёжность статданных создаёт серьёзную опасность для репутации любого государства на мировой арене. К примеру, из-за сомнительных официальных цифр Всемирный банк и Международный валютный фонд отказались включать в свои обзоры данные по Туркменистану. Это автоматически означает для страны потерю инвестиционного потенциала и отток иностранного капитала. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.