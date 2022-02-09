Инспектор выехал по поручению руководства, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД". Начальник отдела теринспекции ЗКО погиб от огнестрельного ранения Утром 14 декабря прошлого года в 15 километрах от села Акжайык Теректинского района был застрелен начальник отдела территориальной инспекции ЗКО Серик Маженов. Его непосредственный начальник Кайрат Кадешев в тот же день сообщил, что инспектор находился в рейде. Однако в полиции опровергли эту информацию и заявили, что Серик Маженов и ещё двое мужчин охотились в Бударинском заповеднике, во время перезарядки оружия 44-летний мужчина по неосторожности выстрелил и пуля попала в инспектора. Он был ранен в грудную клетку, от чего позже скончался. Подозреваемому предъявлено обвинение по статье 104 УК РК "Причинение смерти по неосторожности", он находится под стражей. Сегодня, девятого февраля в министерстве экологии, геологии и природных ресурсов сообщили, что Серик Маженов, будучи руководителем отдела Западно-Казахстанской областной территориальных инспекций лесного хозяйства и животного мира, по поручению своего руководства 14 декабря 2021 года на территории Теректинского района осуществлял государственный надзор в области животного мира. – Маженов Серик Сагындыкович работал в инспекции с 27 мая 2005 года, был очень грамотным специалистом. В 2020 года получил благодарственное письмо президента РК, - добавили в Министерстве. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.