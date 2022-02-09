Среди автолюбителей региона вырос спрос на красивые госномера, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». 88 миллионов тенге потратили автолюбители ЗКО на VIP-номера Иллюстративное фото из архива "МГ" Директор филиала госкорпорации «Правительство для граждан» по ЗКО Надир Курумбаев сообщил, что в прошлом году 536 автовладельцев потратили более 142 миллионов тенге на «VIP» номера.
- В 2020 году номера «повышенного спроса» были приобретены на общую сумму - 84 млн тенге более 350 раз, то есть спрос растёт. У клиента есть право выбора госномера в автоЦОНе, но также он может предложить свою комбинацию цифр и букв, если она будет свободной можно будет сделать предзаказ, - пояснил Курумбаев.
Ранее в госкорпорации рассказывали, что номера повышенного спроса делятся на шесть ценовых категорий. Сейчас минимальная стоимость такого номера 174 591 тенге, максимальная – 872 955 тенге. К таким номерам относятся номера с одинаковыми цифровыми и буквенными обозначениями, например: 777, 007, ААА или ZKO. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.