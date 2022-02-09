- Сейчас процедура движения мяса животных происходит следующим образом: получение животного, идентификация, ввод в систему, реализация, выдача ветеринарной справки, доставка до убойного пункта, утилизация, снятие с учета. Основная проблема, которая возникала в этой системе, то, что владелец животного получал справку и дальнейшее движение мяса было затруднительно проследить. Из-за этого ветврач не всегда мог вовремя снять животное с учёта, часть скота могли не принять на убойном пункте и соответственно было непонятно, куда оно делось, - рассказал Лежников на аппаратном сообщении в областном акимате.

- Процесс остался таким же, только теперь после выписки справки она регистрируется в базе данных в электронном виде и на неё вырабатывается QR-код. Это позволяет проконтролировать достоверность справки и любой проверяющий орган может отсканировать код и посмотреть, что указано в документе, куда перемещается мясо. То есть, в QR-коде будут "зашиты" все данные. После доставки мяса до пункта ветврач получит уведомление в мобильном приложении и снимет животное с учёта. Таким образом будет контролироваться движение животного, правильность заполнения справок, а также работа ветврачей, - пояснил руководитель управления информатизации ЗКО.

- Скрывать нечего, у нас большое поголовье скота, которое не стоит на учёте и многие жалуются, что его забивают в антисанитарии, выписываются фальшивые справки, а мясо продают на рынках. Не известно, было животное здоровое или больное. Есть случаи отравления мясом. Но после внедрения QR-кода будет всё более прозрачно, - пояснил Гали Искалиев.

Иллюстративное фото из архива "МГ" Руководитель управления информатизации государственных услуг и архивов ЗКО Пётр Лежников сообщил о запуске системы, которая позволит мониторить сферу ветеринарного контроля.Он отметил, что процесс нужно было сделать более прозрачным и контролируемым. Для этого разработали информационную платформу, где основной инструмент для мониторинга - это внедрение в справки QR-кода.Сейчас проводится обучение процессам всех участников и с 14 февраля система будет введена. С этого дня справки без кодов будут считаться недействительными. Аким ЗКО Гали Искалиев подытожил и сказал, что с помощью QR-кодов сотрудники полиции при остановке машины смогут легко определить, был ли забит скот при соответствующих санитарных условиях.Также глава области пояснил, что в районах, где нет убойных пунктов, животных будут доставлять для убоя в специализированные пункты в областной центр.