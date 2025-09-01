Наряду с нашей областью молочные напитки подешевели и в Актюбинской области.

Молочные продукты — одни из самых потребляемых среди основных продуктов питания населения. По данным аналитического портала FinProm, за 2024 год в среднем на каждого казахстанца пришлось 232,2 кг молочных продуктов— сразу на 5 кг больше, чем за 2023-й.

Потребление молочных продуктов на 108,7 кг превышало потребление населением хлебопродуктов и крупяных изделий, и почти на 150 кг — потребление мяса и мясопродуктов.

Несмотря на то, что среди молочных продуктов основное потребление приходится непосредственно на молоко, а также на йогурт и творог, традиционные напитки — такие как кумыс и шубат — стабильно занимают свою нишу в Казахстане. Кумыс и шубат остаются одними из главных символов национальной кухни РК.

По данным аналитиков, по итогам января–июля этого года в стране произвели 657 тонн кумыса и 766 тонн шубата — меньше, впрочем, по сравнению с аналогичным периодом 2024-го. При этом стоит отметить, что выпуск кумыса за пять лет вырос на 30,1%, а производство шубата сократилось на 32,3%.

Пик выпуска шубата за период января–июля пришёлся на 2021 год, когда было произведено сразу 3,2 тысячи тонны этого напитка, а у кумыса такой пик наблюдался в 2023 году, когда его выпуск составил 1,4 тысячи тонн.

Бюро национальной статистики АСПиР РК предоставляет данные по ценам только на кумыс. По итогам июля 2025-го этот кисломолочный напиток подорожал на 0,2% за месяц.

Самое заметное месячное удорожание кумыса в текущем году наблюдалось в апреле: сразу на 2,4%. Стоит отметить, что кумыс растёт в цене уже седьмой месяц подряд.

В результате в годовой динамике кумыс подорожал на 8,4%. Удорожание было отмечено в 16 из 20 регионов РК. Наибольший рост цен пришёлся на Алматы. Следом идут Павлодарская и Жетысуская области. Самое малозаметное удорожание было зафиксировано в Северо-Казахстанской и Акмолинской областях.

В двух регионах цены снизились: в Актюбинской области кумыс подешевел на 6,7% за год, а в Западно-Казахстанской — на 3,3%. В Астане цены остались без изменений, а по Улытауской области данные по стоимости кумыса не раскрыты.



