Пожарные проводят профилактику.

По словам заместителя начальника ДЧС по ЗКО Елдоса Батталова, при проведении профилактических мероприятий особое внимание уделяется семьям, относящимся к категории социально уязвимых слоев населения. На учете пожарных состоят 809 таких семей, 611 из которых малообеспеченные, 24 неблагополучных и 51 маломобильная семья.

Одним из мероприятий по предотвращению гибели и травмирования людей на пожарах является установка датчиков угарного газа в жилых домах. В ходе рейдовых мероприятий среди домов, подверженных риску чрезвычайных ситуаций, начата масштабная информационная работа и установка датчиков угарного газа.

В прошедший отопительный сезон на учете состояли 629 семей из числа социально уязвимых слоев населения, в которых профилактической работой было охвачены 2118 жителей. При поддержке местных исполнительных органов и спонсоров семьи были 100% обеспечены датчиками угарного газа.







