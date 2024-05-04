Заместитель руководителя управления сельского хозяйства ЗКО Берик Ситказиев сообщил, что в Уральске и ряде районов имеются поврежденные от паводка объекты сельского хозяйства, в том числе растениеводство.

— В результате паводка были повреждены посевы озимых, удобрения в небольших хозяйственных складах и теплицах. Их количество еще не уточнено. Объекты находятся на территории района Байтерек, Теректинском и Бурлинском районах и в городе Уральск. Разработанное правило возмещения ущерба физическим и юридическим лицам, в настоящее время находится на стадии согласовании. Комиссия, созданная в районах, выезжает на объекты затопления для подсчета ущерба, но некоторые все еще в воде. На данный момент поступило 22 заявки: Теректинский район три, Бурлинский район одна, район Байтерек - 16, Уральск две, — сообщил Берик Ситказиев.

По информации управления сельского хозяйства, в ходе спасательных работ путем отгона было эвакуировано 6 912 голов сельскохозяйственных животных, в том числе 2 696 голов КРС, 3 082 голов МРС и 1 134 лошади, один верблюд. В районах также создана специальная комиссия, которая устанавливает точное количество павшего скота.

Комиссией подтверждён падеж 2 399 животных, из них 341 - крупный рогатый скот.

Бурлинский, Каратобинский, Сырымский, Теректинский районы и район Байтерек - 63 лошади,

Бурлинский, Каратобинский, Сырымский районы - 1 741 мелкого рогатого скота,

Бурлинский, Каратобинский, Сырымский, Теректинский районы и район Байтерек - 116 свиней

Каратобинский и Теректинский районы - 138 домашних птиц.

Для выплаты компенсаций выделено 187,5 млн тенге. По 137 заявлению районными акиматами выплачено 126,9 млн тенге за 177 голов КРС, 671 голову МРС, 46 лошадей, 54 свиньи и 52 птицы.