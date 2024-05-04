По информации прокуратуры области, за время паводка произошла одна кража. В ночь на втрое апреля в поселке Деркул 40-летний мужчина залез в дом и похитил имущество на 700 тысяч тенге.

— Виновное лицо установлено и задержано. Ведется следствие. Ему грозит лишения свободы сроком до семи лет по статье 188 УК РК. В условиях чрезвычайной ситуации это является отягчающим обстоятельством, — сообщили в ведомстве.

Между тем, на брифинге в оперативном штабе первый заместитель начальника департамента полиции ЗКО Жанболат Жаншин сообщил, что фактов краж и мародёрства в регионе не зарегистрировано.