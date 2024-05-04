73-летняя жительница Атырау подавилась долькой апельсина и чуть не умерла. Об этом сообщает сетевое издание Atyrau Online. Благодаря во время прибывшей бригаде скорой помощи и их слаженной работе, трагедии удалось избежать.

- Пожилая женщина не могла говорить, дыхание было затруднено, шумное. При попытке оказания первой помощи приемом Геймлиха, женщина потеряла сознание, наступила клиническая смерть на 1,5 минуты, - сообщили изданию в областной станции скорой помощи.

После успешных реанимационных мер женщина пришла в себя, она была доставлена в Атыраускую областную больницу для дальнейшего восстановления.