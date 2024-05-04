7 мая в Казахстане отмечается День защитника Отечества. В этот день 1992 года первый президент страны Нурсултан Назарбаев подписал указ «О создании вооруженных сил РК». Первым министром обороны был назначен Сагадат Нурмаганбетов. С 2012 года седьмое мая признано национальным праздником и официально является выходным днем.

К слову, в Уральске праздник отметят весьма скромно. Возможно, это связано с тем, что глава государства Касым-Жомарт Токаев в связи с масштабными паводками поручил сократить расходование бюджета и перейти на экономию средств. Тем не менее в городе запланировано проведение ряда патриотических мероприятий.

Так, третьего мая в городе прошли два мероприятия - это передвижная выставка книг «Ерлік шежіресі- ұрпаққа ұлағат» в воинской части 5517 и классный час «Ел ертеңі – бүгінгі жас ұландар».

Шестого мая в 11.00 в библиотеке №2 пройдет патриотический вечер.

Седьмого мая в 11.00 в сквере «Победа» запланирован праздничный концерт «Никто не забыт. Ничто не забыто».

Седьмого мая в 19.00 в амфитеатре по улице Д.Нурпеисовой пройдет праздничный концерт вокально-инструментального ансамбля.

Восьмого мая в 11.00 на базе ЗКАТУ имени Жангир хана пройдет праздничный концерт «Ұранды ердің-ұрпағы қайсар».