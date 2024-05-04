Заместитель начальника управления административной полиции ЗКО Олжас Ибрайымов сообщил, что нарушитель работал курьером. За четыре дня мужчина нарушил скоростной режим 27(!) раз. В основном скорость водитель превышал в ночное время. Его автомобиль забрали на штрафстоянку, так как страхового полиса на иностранное авто у мужчины не было.

Олжас Ибрайымов отметил, что автоматические системы фиксации нарушения ПДД положительно влияют на водителей, нарушений стало меньше.

— В этом году планируется ввести еще 17 систем «Кибер Шериф». Если ранее они работали только на трассах, теперь их будут вводить в населенных пунктах. Все камеры автоматической системы фиксации в городе работают. Штрафы приходят сразу, даже в ночное время. Аварии с тяжкими последствиями чаще всего случаются из-за несоблюдения скоростного режима. Автокомплексы «Аркан» и «Кибер Шериф» с начало года по области зафиксировали более четырех тысяч нарушений, — сообщил Олжас Ибрайымов.

Автоматических систем фиксаций в Аксае 15 штук. «Кибер Шерифа» в регионе пока всего три, а системы «Призма» в Уральске установлены в 51 месте.

Между тем, заместитель начальника местной полиции Булат Жанабаев добавил, что иногда «Кибер Шериф» запускают в город на объездные улицы. К тому же, системы теперь начали работать и по ночам.