Второго мая в суде Астаны начались прения сторон по уголовному по факту истязания и убийства Салтанат Нукеновой. На скамье подсудимых экс-министр нацэкономики Куандык Бишимбаев и его родственник Бакытжан Байжанов.

Первой выступила прокурор Айжан Аймаганова. По её словам, преступление вызвало шквал недовольства общественности, которая ждёт справедливого вердикта. Гособвинитель отметила, что во время судебного следствия установлено, что Салтанат подвергалась истязаниям в марте, в апреле, в августе и в октябре 2023 года. А в глазах Бишимбаева, по её словам, нет сострадания и раскаяния. Фатальной ошибкой подсудимого, по мнению Аймагановой, стало то, что он не удалил видео в своем телефоне, которые он снимал в ночь убийства.

– Бишимбаев убивал Нукенову около 10 часов: ночью он стал избивать девушку, после душил и не вызывал медицинскую помощь. Особая жестокость Бишимбаева заключается также в том, что в момент, когда Салтанат умирала, он хладнокровно встречался с Насырбековой, переписывался с другими женщинами, давал указания по работе. В конце концов они там ужинали с Байжановым, – сказала Айжан Аймаганова.

Она так же заявила, что Бишимбаев и Байжанов хотели избавиться от тела Салтанат Нукеновой. Для этого они создали видимость того, что Салтанат якобы находилась в фитнес-центре, оттуда поехала домой в то время, когда она уже была мертва. То есть, если прослеживать по биллингу передвижение телефона Салтанат, это бы создало видимость, что она в это время была жива, а Бишимбаев к убийству непричастен. Нашатырным спиртом они стёрли отпечатки пальцев и следы крови. В конце своей речи прокурор процитировала слова назидания Абая.

Брат погибшей Айтбек Амангельды надеялся, что смерть его сестры была быстрой, надеялся, что она не мучилась. Но видеозаписи с телефона подсудимого, на которых запечатлены пытки и унижения, доказывают обратное. Он призвал присяжных заседателей принять справедливое решение.

Жанна Уразбахова, представляющая сторону потерпевших, обратила внимание на то, что конфликт между супругами, закончившийся убийством, начался из-за мелочи – дезодоранта, который Салтанат Нукенова якобы забыла заказать для Куандыка Бишимбаева. Адвокат подчеркнула, что Бишимбаев мог раздуть любую мелочь до серьёзной ссоры, чем и занимался в течение всего года отношений с Нукеновой. Она призвала присяжных заседателей принять справедливое решение, напомнив о том, что безнаказанность порождает вседозволенность.

Адвокат Дамир Ишмаметов, представляющий интересы потерпевшей стороны, взял слово в судебных прениях. В своей речи он вернулся к видеозаписям, которые обнаружили во время изучения содержимого сотового телефона Куандыка Бишимбаева.

– Бишимбаев монотонным голосом за чуть более 20 минут видеозаписи 175 раз произнёс следующие слова, цитирую: "Скажи, это ты занималась сексом с Раимбеком Баталовым?" Представьте себе, целых 175 раз повторить одни и те же слова, – сказал Дамир Ишмаметов.

Защитник Бишимбаева Ерлан Газымжанов заявил, что защита не пытается полностью оправдывать Куандыка Бишимбаева и все его действия, которые он совершил. Он призвал присяжных судить его за те действия, которые он действительно совершил. По его мнению, Бишимбаев причастен к совершению, к причинению смерти Нукеновой.

Мать подсудимого Альмира Нурлыбекова принесла извинения родителям Салтанат Нукеновой и всем её близким. По её словам, они каждый день молятся за погибшую.

– Куандык заслужил наказание, но соизмеримое тому, что он сделал. В своём выступлении адвокаты потерпевшей стороны дали негативную характеристику моему сыну. Я считаю, что это было давлением на присяжных. Сегодня я прошу суд, присяжных только об одном – не переносить все грехи и беды общества на одного человека, на моего сына, Куандыка. Да, он не прав, совершил трагическую ошибку, но линчующая толпа не должна быть ему судьёй. Как мать я потерпела фиаско, полное поражению в родительстве. Я до конца своих дней буду анализировать, стараться понять, в чём было упущение в воспитании с моей стороны, – сказала Альмира Нурлыбекова.

Сам экс-министр в очередной раз принёс извинения семье Нукеновой, подчеркнув, что не надеется на прощение.

– Ну как вам пояснить? Действительно, у меня такая очень жизнь, она… Просто у меня в жизни, я тоже когда-то терял дочь в очень молодом возрасте. В 23 года у меня была дочка, ей было два года, и она скончалась от болезни. Я понимаю, что это такое. Понятно, что это невозможно сравнить. Я никогда бы не хотел кому-либо в жизни причинить умышленный вред. Но вот у нас так в жизни, вот так произошло. Поэтому я просто прошу прощения, – сказал Куандык Бишимбаев.

Он попросил прощения у всех людей, чьи чувства оскорбил.

Бакытжан Байжанов, выступая на прениях отметил, что рассказал всю правду. А в доказательство своих слов заявил о своей готовности пройти детектор лжи.

На этом первая часть судебных прений завершилась. Вторая часть пройдет уже без участия присяжных заседателей и СМИ.