Вода была под два метра: как живёт Оренбург после крупнейшего наводнения

Местные жители до сих пор справляются с его последствиями. Город завален мусором: тем, что принесла вода, и тем, что выносят из своих подтопленных домов жители.

Режим ЧС в Оренбургской области действует с 4 апреля. Именно тогда начался резкий подъем уровня воды в реке Урал. Подтоплений избежать не удалось – большая вода затопила микрорайоны Оренбурга, а также ближайшие населенные пункты. Жителей массово эвакуировали. На спад вода пошла с 14 апреля, но люди до сих пор не могут прийти в себя.

Корреспонденты «МГ» побывали в Оренбурге и увидели результаты бушевавшей стихии, и как местные жители справляются с ними.

Цены на аренду квартир стали расти

Жители Оренбурга рассказали, что такого паводка не было уже давно, лет 20 точно. Соответственно, на пойменных участках, там, где были раньше только дачи, люди построили хорошие дома. В этом году их затопило прямо под крыши.

— У нас было настоящее стихийное бедствие, вы только представьте, сейчас мы въезжаем в город по этой дороге (участок дороги, расположенный недалеко от набережной Урала — прим. автора), буквально 20 дней назад, он был полностью под водой. У людей паника, вместе с дорогами и соцобъектами начало топить дома, целые районы один за другим уходили под воду. Я с семьей ещё перед паводком снял квартиру в центре Оренбурга. Там мы переждали большую воду. Цены на аренду квартир у нас не подскочили. Люди и так остались без денег и имущества, — поделился мужчина по имени Максуд, занимающийся частным извозом.

Таксист по имени Виталий напротив заявил, что в Оренбурге после наводнения резко вырос спрос на съемное жилье. Рынок недвижимости отреагировал на это значительным повышением арендной платы.

— У меня друг снимает квартиру полгода. Если раньше он платил 22 тысячи рублей, то сейчас ему обозначили цену на пять тысяч рублей дороже. Не могу сказать, что все повысили стоимость аренды, но есть и те, кто наживается в таких ситуациях, — говорит мужчина.

По 20 тысяч рублей на одну семью

Житель Оренбурга Дмитрий рассказал, что его родственникам уже выплатили единовременную помощь.

— У моего племянника затопило дом, ему уже сделали оценку, теперь сказали ждать примерно два месяца. Они снимают квартиру. Выплатили им 20 тысяч рублей единовременной помощи, как хочешь, так и крутись. А людям помимо съема квартиры, нужно есть, одеваться и обуваться (вещи многих пострадавших пришла в непригодность). Тяжело приходится, конечно, многим, — сказал Дмитрий.

Несмотря на то, что активная фаза паводка в Оренбургской области остается позади и большая вода уходит из региона, местами она всё ещё есть.

По дороге мы заметили кладбище, которое до сих пор остаётся под водой.

Жуткая картина в одном из затопленных районов Оренбурга — Кузнечный. Здесь водой затопило не только дома, течением снесло постройки, теплицы, насаждения. Вдоль улицы практически у каждого дома сложены горы испорченных вещей, бытовой техники, мебели. Дворы открыты, окна в домах тоже. Люди с нетерпением ждут комиссии, чтобы начать хоть что-то делать.

У одного из затопленных домов нас встретила хозяйка дома Татьяна Владимировна. У неё во дворе осталась пелена подсохшего ила, ветки и мусор, который принесло водой. Течением разрушило теплицу. Запах сырости чувствуется, даже не заходя в дом.

— Посмотрите, как вон теплицу всю перекорёжило водой. Из собственности, что я имела, 2/3 потеряла. К нам вода пришла пятого апреля. Муж уехал на охоту. В тот день я ложилась спать около 21:00, воды еще не было. В 23:30 выглянула в окно, водой уже залило огород. Я как увидела, начала звонить мужу и кричать: «немедленно вернись с охоты!». Так страшно было. Всё что смогли подняли на второй этаж дома, туда же поселили своих собак и уехали. Спустя два дня затопило первый этаж. Вернулись, как сошла вода. Вы зайдите в дом, посмотрите...Вот сижу и весь день жду комиссию, будто других дел нет. А единовременные выплаты получили, — рассказала Татьяна Владимировна.

«Что купишь на эти деньги?»

Женщина с соседней улицы Вера Павловна отметила, что её семью эвакуировали спасатели.

— Вода так быстро поднималась, что сами не успели бы спастись. Мы тоже получили единовременные выплаты, но многие до сих пор ждут. Вообще охамели с этими 20 тысячами. Несчастные 20 тысяч с шестого апреля не могут выплатить людям! Ладно, если бы 100 тысяч. А это 20! В нашем посёлке, наверное, выплаты получили только примерно 20% жителей, — рассказала Вера Павловна.

Ее соседке Татьяне «повезло» больше, одна комиссия у нее уже побывала.

— Вода в доме у меня поднялась где-то на 1,5 метра. Вот смотрите по полоске, при том, что наш дом находится выше, чем другие дома на этой улице. Первый этаж полностью затопило. Я уехала в день потопа. Комиссия прошла, ну, вот дадут 100 тысяч, а что на них можно купить? У меня испортились из техники стиральная машина, посудомоечная машина, мойка, холодильник, миксер, блендер, тостер, мясорубка. Мебели вообще теперь никакой нет. 100 тысяч на человека, нас четверо в семье. Вот 400 тысяч. По ремонту ждём комиссию, там отдельно должны деньги выделить. А сколько там насчитают — неизвестно, — поделилась Татьяна.

Дубовый плёс считается элитным районом, аналогичный району Самал в Уральске. Люди говорят, там раньше были дачные участки, но сейчас большие и красивые дома.

— О, Дубовый плёс...там только богатые живут. Он был полностью под водой, оставались только видны фронтоны, — рассказал таксист по дороге.

Попасть в Дубовый плёс нам не удалось. С одной стороны заезда смыло дорожное полотно. Там дежурили сотрудники полиции и спасатели. У воды стояла лодка. С другой стороны в этот микрорайон посторонним тоже не попасть. Выяснилось, чтобы избежать мародёрства туда пускают только при наличии паспорта, удостоверившись, перед ними житель этого микрорайона.

«Вода была под два метра»

— В некоторых местах города затопило подвалы многоэтажек, набережную, огромные склады с продуктами, социальные объекты, к примеру, «Медгард». Наши начали возводить дамбы, но разве такую воду удержать мешками с песком? Да и что за дамбы высотой 80 сантиметров, когда воды было то под два метра. У нас даже подтопило квартиры в домах, которые понастроили в пойменных участках. Дороги сделали нам быстро после паводка. Мы ещё ничего, а вот Орск — там просто ужас. Его местами практически смыло, — рассказал житель Оренбурга Алексей.

В микрорайоне Солнечный последствия паводка практически ликвидировали. Жители дезинфицируют дома. У мусорных контейнеров свалка испорченного водой ламината, мебели и вещей.

— Государство помогает конечно, но всё движется медленно. Люди злые, не могут восстановить свои дома, мотаются по квартирам. Семьи объединяются для съема, так дешевле. Ладно у меня дом затопило, есть муж и сын, которые всё своими силами делают. Вода уже отошла. А как быть тем, у кого мужчины ушли на СВО защищать родину? Этим женщинам вдвойне сложнее. Вон мою соседку возьмите, бабушке восьмой десяток пошел, сын на СВО, она вся на лекарствах, дом затопило, а помочь некому. Даже личные вещи не смогла вытащить, — рассказала жительница Оренбурга Елена.

Впрочем, тему СВО сейчас все старательно избегают. Лишь возле ТК «Город Локомотивов» мы встретили двух мужчин в обмундировании, один из которых был ранен.

«Город не был готов к большой воде»

Жительница микрорайона Солнечный сказала, что Оренбург не был готов к такой большой воде. Вода шла по-разному, местами там, где её совсем не ждали.

— Думаю, дамбы, которые возвели, оставят. Скорее всего и дополнительно выстроят. Хотя такие наводнения бывают один раз в двадцать лет. В 1993 году было 10 метров, в этом году на два метра выше, — сказал женщина.

Люди говорят, что во время паводка под водой скрылась часть районов полумиллионного Оренбурга. Они лишились не только своих домов, но и бизнеса. Сейчас город справляется с последствиями паводка в надежде, что такого больше не повторится.