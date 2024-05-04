На брифинге в департаменте полиции ЗКО заместитель начальника местной полицейской службы Булат Жанабаев рассказал об изменениях, введенных в Правила дорожного движения. Помимо новых дорожных знаков внесли изменения в скоростной режим общественного транспорта. Изменения вступят в силу с 6 мая 2024 года.

— Изменили ответственность за пересечение одинарной сплошной линии разметки. Теперь за пересечение сплошной одинарной линии на дорогах с двухсторонним движением будут лишать водительских прав. Это будет считаться, как выезд на встречную полосу. Автобусы в населенном пункте будут ездить со скоростью до 50 километров в час. По отдельно выделенной автобусной полосе можно ездить транспорту категории М3, к ним относятся автобусы, имеющие помимо места водителя еще более восьми мест для пассажиров. Полная масса машины должна быть более пяти тонн. Кроме того, лицам с третьей группой инвалидности можно парковаться на специально отведённых стоянках и пользоваться опознавательным знаком. А также останавливаться в местах, запрещенных для стоянки, — сказал Булат Жанабаев.