По информации на телеграм-канале правительства России, в стране ввели временный запрет на вывоз тростникового или свекловичного сахара и химически чистой сахарозы. Постановление об этом уже подписано.

Это ограничение будет действовать до 31 августа 2024 года. Решение было принято, чтобы поддержать стабильность на внутреннем продовольственном рынке.

Согласно постановлению, есть несколько исключений. Например, продукцию можно экспортировать в страны Евразийского экономического союза, но в ограниченных количествах:

- 28 тысяч тонн в Армению,

- 5 тысяч тонн в Беларусь,

- 120 тысяч тонн в Казахстан,

- 28,5 тысяч тонн в Кыргызстан.

Распределять объемы между участниками внешнеторговой деятельности поручено Минсельхозу РФ.

К слову, в прошлом году президент ОЮЛ «Казахстанская ассоциация сахарной, пищевой и перерабатывающей промышленности» Айжан Наурызгалиева попросила заблокировать бесконтрольный въезд сахара из России. По ее словам, из-за конкуренции заводы в стране не могут продавать сахар. Потому что российский сахар беспрепятственно поступает на казахстанский рынок.