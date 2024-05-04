По информации департамента полиции ЗКО, с начала года к административной ответственности по статье 505 КоАП РК привлекли 703 жителя Уральска. Статья предусматривает штраф не только за стихийные свалки, но и за уничтожение, повреждение зеленых насаждений. Сумма штрафа составляет от 20 до 100 МРП, это от 73 840 до 369 200 тенге.

На странице городского акимата в Instagram сообщается, что сейчас в городе проходит мониторинг, сотрудники ЖКХ совместно с полицией проводят рейды.

— Если при мониторинге бизнес-объектов, дворовых и прилегающих территорий многоквартирных домов и частных секторов выявляют нарушения, то на первый раз выносится предупреждение о необходимости привести свою территорию в порядок. Через три дня группа снова делает проверку. Если в срок нарушения не устранили, то принимаются соответствующие меры. Самое распространённое нарушение, это отсутствие ограждения на строительных площадках, складирование или несвоевременная уборка стройматериалов, шин и мусора возле коммерческих объектов и домов, — сообщается на странице акимата.

С начала года мониторинговой группой составлено 536 протоколов, по 15 случаям наложены штрафы. Всего с начала года зарегистрировано 1735 нарушений.