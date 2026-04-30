В Алматы вынесли приговор по делу о мошенничестве при продаже авто

В Алматы менеджера автосалона «Sanzhar Rulit» осудили за мошенничество — она обманула семейную пару почти на 17 млн тенге при покупке автомобиля, сообщает Mgorod News со ссылкой на Telegram-канал Kozachkov.offside.

По материалам суда, осенью прошлого года супруги обратились в автосалон для приобретения гибридного автомобиля Deepal. Оформление сделки поручили менеджеру, которая подготовила документы и убедила клиентов перевести деньги не на счет компании, а третьему лицу.

Покупатели сначала перечислили 7,5 млн тенге, затем ещё 7,4 млн и дополнительно 2 млн тенге. Общая сумма составила 16,9 млн тенге. Автомобиль обещали передать до конца 2025 года, однако этого так и не произошло.

Позже выяснилось, что документы содержали поддельную подпись руководителя и фиктивную печать. Потерпевшие обратились в полицию.

В суде обвиняемая вину не признала, утверждая, что передала деньги другому сотруднику, однако эти доводы не подтвердились.

Суд признал женщину виновной и приговорил к шести годам лишения свободы. Приговор пока не вступил в законную силу.