Покупатели замирают в ожидании: эксперты Krisha.kz и Ассоциации застройщиков рассказали, упадут ли цены на квартиры и к чему готовиться казахстанцам.

Рынок недвижимости Казахстана на пороге больших перемен. Одновременное повышение порогов достаточности в ЕНПФ и ужесточение условий по ипотеке создают "эффект охлаждения". Учитывая, что каждая третья сделка в стране - ипотечная, а 80% пенсионных изъятий шли именно на жилье, возникает логичный вопрос: ждать ли обвала?

Специалисты портала Krisha.kz и Ассоциации застройщиков Казахстана (АЗК) уверены: системного кризиса не будет, но "эпоха хайпа" закончилась.

Спрос уходит в режим ожидания

Президент АЗК Виктор Микрюков считает, что текущее затишье - это временная перестройка.

- Повышение порогов достаточности - это не запрет на покупку жилья, это сигнал рынку: пора переходить от спекулятивного спроса к осознанному, - отмечает эксперт.

По мнению руководителя направления оффлайн-продаж Krisha.kz Имрана Османова, рынок просто возвращается к спокойным показателям 2022 года - около 25–30 тысяч сделок в месяц.

Упадут ли цены на квартиры?

Резкого падения стоимости жилья эксперты не прогнозируют. Продавцы на "вторичке" скорее предпочтут подождать, чем массово снижать цену, а застройщики начнут активнее бороться за каждого клиента.

- Охлаждение возвращает рынок к более здоровому состоянию, где решение о покупке принимается не на эмоциях, а на реальной финансовой возможности, - подчеркивает Имран Османов.

На что заменят ипотеку и пенсионку?

Поскольку доступ к быстрым деньгам закрывается, на первый план выходят альтернативные способы покупки:

Рассрочки от застройщиков: Они перестали быть бонусом и стали основным инструментом продаж.

Обменные сделки: Продажа старой квартиры для покупки новой ("трейд-ин").

Накопительная модель: Усилится роль Отбасы банка и гибридных продуктов коммерческих банков.

Вице-президент АЗК Виктория Тен напоминает, что жилье - это базовая потребность, которую невозможно "выключить". По ее словам, рынок замедляется, но не останавливается:

- Даже в самые сложные периоды мы видели, что застройщики и покупатели находят решения: рассрочки, совместные программы с банками, гибкие условия.

Итог для покупателя прост: рынок становится "рынком покупателя". Времени на раздумья станет больше, а застройщикам придется повышать качество проектов, чтобы привлечь осторожного клиента.