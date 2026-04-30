1, 7 и 9 мая станут выходными для всех отделений.

Госкорпорация "Правительство для граждан" утвердила график работы ЦОНов и спецЦОНов на предстоящие майские праздники. Жителям рекомендуется заранее планировать свои визиты, учитывая изменения в расписании.

Выходные и праздничные дни

В связи с празднованием Дня единства народа Казахстана, Дня защитника Отечества и Дня Победы, 1, 7 и 9 мая станут выходными для всех отделений. В эти даты как обычные, так и специализированные ЦОНы (включая дежурные) работать не будут.

Работа дежурных центров

2 и 11 мая будет организована работа дежурных центров обслуживания населения. График в эти дни будет сокращенным:

ЦОНы: прием граждан и выдача документов с 09:00 до 13:00.

СпецЦОНы: прием заявлений осуществляется до 12:00, выдача готовых документов - до 13:00.

С 12 мая все центры страны вернутся к обычному регламенту работы.

Адреса дежурных центров в г. Уральск: