Они стали фигурантами уголовного дела из-за продажи своих банковских карт.

В Теректинском районе суд вынес приговор семейной паре, которая промышляла дропперством. Суть "работы" супругов заключалась в том, что они передавали свои банковские реквизиты и доступ к приложениям посторонним лицам. Те, в свою очередь, использовали их счета для вывода и обналичивания денег, добытых преступным путем.

Как сообщили в прокуратуре региона, через карты подсудимых прошли средства обманутых граждан на общую сумму 1,4 миллиона тенге. Приговором суда им назначено наказание в виде штрафа в 20 МРП или 86 500 тенге.

- Дропперство - это не просто посредничество, а уголовно наказуемое деяние. За участие в таких схемах предусмотрено наказание вплоть до реального лишения свободы с конфискацией имущества, - напомнили в надзорном органе.

На сегодняшний день приговор уже вступил в законную силу.

Прокуроры призывают западноказахстанцев быть бдительными: не передавайте свои банковские карты, логины и пароли от мобильного банкинга третьим лицам, даже если вам обещают за это вознаграждение. Подобная "подработка" автоматически делает вас соучастником преступления.

Ранее мы писали о том, что жителя ЗКО обязали вернуть почти 5 млн тенге из-за схемы аферистов.