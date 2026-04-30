Без причины: в Костанае мужчина напал на незнакомую женщину

В Костанае мужчина напал на незнакомую женщину, проходя мимо, сообщает Mgorod News со ссылкой на телеграм-канал "Криминальный Казахстан".

В полиции сообщили, что подозреваемый задержан. По имеющейся информации, он состоит на учёте в центре психического здоровья и в настоящее время помещён в специализированное медицинское учреждение.

По факту причинения телесных повреждений начато досудебное расследование.

Ведутся следственные действия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По их результатам будет принято процессуальное решение.