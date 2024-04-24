По информации департамента ЧС по ЗКО, на контроле у спасателей находится один перелив через автодорогу местного значения и 19 размывов дорожного полотна. Без транспортного сообщения остается поселок Актау в Шынгырлауском районе.
ЧС местного масштаба объявлены в городе Уральск, Каратобинском, Сырымском, Бурлинском и Теректинском районах.
— На сегодняшний день подтоплено 14 839 дачных домов. На реке Жайык сохраняется повышение уровня воды. Эвакуировано 13 939 человека, в том числе 5 769 детей. В эвакуационных пунктах находятся 2 441 человека. В свои дома вернулись 3 729 человек. В безопасные места отогнано 4 940 домашних животных. Работы по укладке мешкотары продолжаются и в ночное время. Всего по области разложено более 1 279 202 штук мешкотары и 24 257 тонн инертного материала, — сообщили в пресс-службе департамента ЧС.
В аварийно-спасательных работах задействовано 11 261 человек, 1 988 единиц техники, 229 водооткачивающих средств, 197 плавательных средств и три воздушных судна.
Берегоукрепительные работы и укладка мешкотары в районах города:
- район «Курени»,
- «Станция юных натуралистов»,
- микрорайон «Азаулы»,
- район Коминтерн,
- садовое общество «Самал Вагонник»,
- улица Шолохова-Конкина,
- район «Акжунис»,
- садовое товарищество «Речник»,
- садовое товарищество «Строитель».
В регионе круглосуточно ведется охрана общественного порядка, патрулирование, оповещение населения и эвакуация.