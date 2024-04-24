По информации департамента ЧС по ЗКО, на контроле у спасателей находится один перелив через автодорогу местного значения и 19 размывов дорожного полотна. Без транспортного сообщения остается поселок Актау в Шынгырлауском районе.

ЧС местного масштаба объявлены в городе Уральск, Каратобинском, Сырымском, Бурлинском и Теректинском районах.

— На сегодняшний день подтоплено 14 839 дачных домов. На реке Жайык сохраняется повышение уровня воды. Эвакуировано 13 939 человека, в том числе 5 769 детей. В эвакуационных пунктах находятся 2 441 человека. В свои дома вернулись 3 729 человек. В безопасные места отогнано 4 940 домашних животных. Работы по укладке мешкотары продолжаются и в ночное время. Всего по области разложено более 1 279 202 штук мешкотары и 24 257 тонн инертного материала, — сообщили в пресс-службе департамента ЧС.



В аварийно-спасательных работах задействовано 11 261 человек, 1 988 единиц техники, 229 водооткачивающих средств, 197 плавательных средств и три воздушных судна.

Берегоукрепительные работы и укладка мешкотары в районах города:

район «Курени»,

«Станция юных натуралистов»,

микрорайон «Азаулы»,

район Коминтерн,

садовое общество «Самал Вагонник»,

улица Шолохова-Конкина,

район «Акжунис»,

садовое товарищество «Речник»,

садовое товарищество «Строитель».

В регионе круглосуточно ведется охрана общественного порядка, патрулирование, оповещение населения и эвакуация.