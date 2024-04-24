Женская команда по волейболу «Грация KZ» стала победителем 32-ого Чемпионата Казахстана среди женщин в Высшей Лиге, сообщили в управлении физической культуры и спорта ЗКО.
Команда победила во всех играх, в решающей обыграла столичную команду «Ару-Астана» со счетом 3:2.

По совам старшего тренера области по волейболу Асель Губашевой, девочки играют в Высшей лиги с 2005 года, сам клуб образовался в 2002 году. Самый молодой игрок команды Кунбобек Саясатова, ей всего 14 лет. Это второе чемпионство на счету у команды, ранее они выигрывали 29-ый Чемпионат РК в 2021 году.
- В прошедшем сезоне 2023-2024 участвовало 12 команд, в течение четырех туров было сыграно по круговой системе по две игры с каждой командой. По итогу было занято второе место, дальше все команды с 1-6 место играли плей-офф в пятом туре за чемпионство. Команды с 7-12 места играли также между собой за место в 32 Чемпионате РК. Во время чемпионата в Астане один из основных игроков травмировался. У Айнагуль Айжариховой на блоке сместился мизинец в двух местах. Сделали рентген, палец вставили на место, на следующий день у нас был выходной. На пятый день она играла в составе с обмотанным пальцем, - рассказывает Асель Губашева.

В предыдущем чемпионате команда заняла третье место. В этом году у девочек бюджет был больше и они привезли победу.

Состав чемпионов:

  • Айжарихова Айнагуль
  • Губашева Мира
  • Губашева Диана
  • Тулегенова Карина
  • Филиппова Виолетта
  • Сапарғалиева Диана
  • Авдеева Дарья
  • Камалединова Алина
  • Саясатова Күнбобек
  • Ажгереева Ұлмекен
  • Қайыржан Томирис
  • Мулдагалиева Адель
  • Сапарова Милана
  • Кейнятова Айназель
  • Сандибекқызы Дәмелі
  • Надыршина Элина
  • Бондаренко Екатерина
  • Титовская Екатерина
  • Давлеткалиева Софи

Тренеры:

  • Губашева Айна
  • Губашева Асель
  • Губашева Нурслу
  • Губашева Айнур