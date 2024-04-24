Женская команда по волейболу «Грация KZ» стала победителем 32-ого Чемпионата Казахстана среди женщин в Высшей Лиге, сообщили в управлении физической культуры и спорта ЗКО.

Команда победила во всех играх, в решающей обыграла столичную команду «Ару-Астана» со счетом 3:2.

По совам старшего тренера области по волейболу Асель Губашевой, девочки играют в Высшей лиги с 2005 года, сам клуб образовался в 2002 году. Самый молодой игрок команды Кунбобек Саясатова, ей всего 14 лет. Это второе чемпионство на счету у команды, ранее они выигрывали 29-ый Чемпионат РК в 2021 году.

- В прошедшем сезоне 2023-2024 участвовало 12 команд, в течение четырех туров было сыграно по круговой системе по две игры с каждой командой. По итогу было занято второе место, дальше все команды с 1-6 место играли плей-офф в пятом туре за чемпионство. Команды с 7-12 места играли также между собой за место в 32 Чемпионате РК. Во время чемпионата в Астане один из основных игроков травмировался. У Айнагуль Айжариховой на блоке сместился мизинец в двух местах. Сделали рентген, палец вставили на место, на следующий день у нас был выходной. На пятый день она играла в составе с обмотанным пальцем, - рассказывает Асель Губашева.

В предыдущем чемпионате команда заняла третье место. В этом году у девочек бюджет был больше и они привезли победу.

Состав чемпионов:

Айжарихова Айнагуль

Губашева Мира

Губашева Диана

Тулегенова Карина

Филиппова Виолетта

Сапарғалиева Диана

Авдеева Дарья

Камалединова Алина

Саясатова Күнбобек

Ажгереева Ұлмекен

Қайыржан Томирис

Мулдагалиева Адель

Сапарова Милана

Кейнятова Айназель

Сандибекқызы Дәмелі

Надыршина Элина

Бондаренко Екатерина

Титовская Екатерина

Давлеткалиева Софи

Тренеры: