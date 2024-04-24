Сегодня, 24 апреля, в суде Астаны допросили ясновидящую, к которой Куандык Бишимбаев обращался за консультациями. Звонил он ей в день смерти Салтанат Нукеновой.
Перед началом допроса ясновидящая попросила не транслировать ее показания и провести допрос в закрытом режиме.
– Поступило заявление от Е., она просит допросить ее в закрытом судебном заседании без участия СМИ, потому что на нее оказывается давление, поступают угрозы, она опасается за свою жизнь, - заявила прокурор .
Однако адвокаты обеих сторон выразили несогласие и попросили допросить гадалку открыто, как и других свидетелей ранее. Судья вынесла решение запретить трансляцию изображения ясновидящей, а также запретила указывать ее анкетные данные в СМИ. Ясновидящую допрашивали в режиме-онлайн с помощью видеозвонка.
– В последние три дня мне стали звонить неизвестные, теперь я хочу обратиться. С разных номеров гадости говорят по телефону, пугают: убьем, туда-сюда. Я не знаю, кто это, какие-то номера, не знаю даже откуда это, - сообщила она.
Женщина рассказала, что она таролог и экс-министр часто обращался к ней по разным вопросам. По её словам, в день смерти Салтанат она несколько раз говорила Бишимбаеву вызвать скорую. Прокурор уточнила, что в переписке на вопрос Бишимбаева "с ней все окей?" свидетельница ответила: "Она будет спать до утра".
– Я ему все время говорила: "Вызовите скорую, идите к врачу". Он же пьяный, звонил несколько раз, я не брала трубку. Говорит: "Скажите, напишите, что ей хорошо". Он вот такой, он невыносимый, - сказала свидетельница.
На просьбу прокурора пояснить, надоедал ли ей Бишимбаев, она ответила: "Он все время звонит, я телефон совсем не стала брать. Он стал писать, напишите мне, говорит, что у нее все хорошо, мне будет спокойнее. И вот это я имею в виду. Я без задней мысли".
– Он (Бишимбаев - прим. автора) говорит один раз: "Нет, она придет в себя, какая скорая?" Я подумала, что он вообще пьяный. Потом он говорит: "Ну как она?" Я ему: "Вызови скорую, идите к врачу" - и бросала трубку. Я постоянно говорила эти слова. Он звонит и говорит: "Ей совсем плохо". Я говорю: "Идите к врачу". Он обратно говорит: "Сделайте что-нибудь". Что я могла сделать? Он одно и то же говорит, кричит. И я трубку бросила, - вспоминает женщина.
Свидетель также рассказала, как Бишимбаев описывал ей состояние Салтанат.
– Вначале он говорил: "Она спит, дышит, храпит". Я говорю: "Зачем вы это слушаете? Идите к врачу, покажите, он же там решит, что ей надо сделать". Он обратно это говорит, безостановочно. Я взяла и трубку бросила. "Она не шевелится, не встает, не кушает, она лежит". И одно и то же говорит, - отметила женщина.
Адвокат потерпевшей стороны спросила у свидетеля о том, пыталась ли она связаться с Бишимбаевым или его семьей после смерти Нукеновой. Отметим, ясновидящая сообщила, что была знакома с матерью Бишимбаева около двух лет, а с подсудимым – полтора года.
– Вечером позвонила его матери. Я не знала, в каком состоянии она. Я позвонила и сказала: "Твой сын что-то натворил, подрались, иди узнай". Позвонила после последнего разговора с ним вечером. Сразу же в 19:30 матери позвонила. Она стала плакать, сильно плакала, я бросила трубку, – рассказала свидетель.
Также у свидетеля спросили, сообщала ли она матери Бишимбаева о том, что Нукеновой нужна медицинская помощь.
– Нет, я позвонила ей и сказала: "Там что-то случилось страшное, позвони", что они подрались настолько, что покалечили друг друга", – говорит свидетель.
Кроме этого, в суде допросили домработницу Салтанат Нукеновой, которая рассказала о ссорах Нукеновой и Бишимбаева.
