Ясновидящая рассказала, о чем говорила с Бишимбаевым в день убийства Нукеновой

Сегодня, 24 апреля, в суде Астаны допросили ясновидящую, к которой Куандык Бишимбаев обращался за консультациями. Звонил он ей в день смерти Салтанат Нукеновой.

Перед началом допроса ясновидящая попросила не транслировать ее показания и провести допрос в закрытом режиме.

– Поступило заявление от Е., она просит допросить ее в закрытом судебном заседании без участия СМИ, потому что на нее оказывается давление, поступают угрозы, она опасается за свою жизнь, - заявила прокурор .

Однако адвокаты обеих сторон выразили несогласие и попросили допросить гадалку открыто, как и других свидетелей ранее. Судья вынесла решение запретить трансляцию изображения ясновидящей, а также запретила указывать ее анкетные данные в СМИ. Ясновидящую допрашивали в режиме-онлайн с помощью видеозвонка.

– В последние три дня мне стали звонить неизвестные, теперь я хочу обратиться. С разных номеров гадости говорят по телефону, пугают: убьем, туда-сюда. Я не знаю, кто это, какие-то номера, не знаю даже откуда это, - сообщила она.

Женщина рассказала, что она таролог и экс-министр часто обращался к ней по разным вопросам. По её словам, в день смерти Салтанат она несколько раз говорила Бишимбаеву вызвать скорую. Прокурор уточнила, что в переписке на вопрос Бишимбаева "с ней все окей?" свидетельница ответила: "Она будет спать до утра".