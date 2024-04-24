С 26 июля по 11 августа во Франции пройдет главное событие спортивного мира - Олимпийские игры. В них примут участие представители 34 стран мира.



В настоящее время в копилке сборной Казахстана 26 лицензий. На соревнованиях в Париже выступят боксеры, борцы, велогонщики, гимнасты, лучники, стрелки и легкоатлеты и таеквондисты.

Отметим, что на мировой арене Казахстан будет представлять спортсменка из ЗКО Мария Бровкова. Девушка занимается греблей на каноэ. В управлении физической культуры и спорта ЗКО возлагают надежду ещё на двух спортсменов. Это Георкий Шейко по спортивной ходьбе и лучница Алина Ильясова. Лицензии будут разыграны на международном турнире в июне этого года.