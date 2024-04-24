Один миллиард тенге выделили акционеры АО "Аксайгазсервис" пострадавшим от паводка в ЗКО

Стало известно, что акционеры АО «Аксайгазсервис» в лице группы компаний «Orbis Kazakhstan» под руководством Фарруха Махмудова и «Baiterek Alliance Solution» под руководством Тлека Шектебаева, поддержали призыв Касым-Жомарта Токаева о помощи пострадавшим от паводка в Казахстане.

Понимая масштабы ущерба от стихийного бедствия, которое обрушилось на регион, они приняли совместное решение выделить один миллиард тенге на строительство новых домов для жителей Бурлинского района. На эти деньги построят жилье для семей, пострадавших от паводка.