Общественники фонда #НеМолчиKZ сообщили об очередной ужасающей истории. На этот раз чудовищное преступление произошло в Атырау. К правозащитникам фонда обратилась мама двоих малышек. Она родила мальчика и девочку в 43 года с помощью процедуры ЭКО. Женщина сообщила, что дети были подвержены сексуализированному насилию со стороны родного отца.

– Можете себе представить, какие это долгожданные дети. Она никак не ожидала от родного отца долгожданных детей, что он их будет «трогать». Но в результате у обоих малышей нашли трещины. Мама говорит: «Я в те дни вообще ничего не замечала, я знаю, что это моя вина, что не углядела, но я хочу чтобы этого преступника наказали». Сама она работает с 6 утра до 8 вечера — городская вахта. Настаивает на реабилитации детей, ими надо заниматься, чтобы травма насилия не осталась, - написали общественники.

Первыми неладное с детьми заметили в садике. Малыши не отходили друг от друга, крепко держались за руки, боялись всего и стали рисовать ужасные рисунки. Психико-психологическая экспертиза дала заключение, что дети не склонны фантазировать.

Общественники фонда обратились к прокуратуре Атырауской области и к руководству департамента полиции с требование тщательно расследовать это дела. Правозащитники опасаются, что мужчина может изнасиловать других детей.

– Возьмите дело на свой личный контроль: соберите все данные по осмотру детей. Также мы видели рисунки детей: откуда у трехлетних детей такие изображения? Они одно и то же повторяют про «больно, папа плохой, папа делал так и так». Мы просим также детского омбудсмена подключиться к данному делу и помочь женщине. Да, дело находится на стадии следствия, ещё не все доказано. Но именно сейчас и нужна ваша вовлеченность, а не тогда, когда дело уже доказано и факт преступления подтвержден, - заключили в фонде.

В пресс-службе регионального департамента полиции сообщили, что уголовное дело расследуется с ноября прошлого года. В данный момент назначены дополнительные судебно-медицинские экспертизы, по итогам которых будет принято соответствующее решение.