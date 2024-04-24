Всего на трассах республиканского значения, по данным филиала АО НК «КазАвтоЖол», были переливы в семи местах – на дорогах из Кандыагаша в Иргиз, из Карабутака в Костанай и Калыбай, из Актобе в Кобду.

- Все дороги восстановили, движение для транспорта открыли, но остаются проблемы с мостами. Возле Эмбы на мосту просела опора, там можно ходить только пешком, машины не проезжают. КаздорНИИ провел обследование, составили заключение. Рядом со старым решено строить новый мост. Машины пока ездят в Эмбу через Жанажол, это почти 160 км вместо 92 км. Мосту 47 лет, он свое уже отработал. Многие до него доезжают на машине, идут по мосту пешком, дальше пересаживаются на другую машину, - рассказал руководитель Актюбинского филиала АО НК «КазАавтоЖол» Айбол Данагулов.

По его словам, в области было 32 паводкоопасных места на дорогах – в основном на орской, кобдинской трассах, но переливы и размывы в этом году произошли совсем в других местах.

В управлении пассажирского транспорта и автодорог Актюбинской области сообщили, что после паводка без прямого автомобильного сообщения остается районный центр Уил. Там на мосту опора не выдержала напора воды, и просела. Через реку жители перебираются на военном понтоне, доставленном из Капшагая, на резиновых лодках, а также пешком по мосту. Машины добираются в Уил в объезд через Шубар. До моста построили километр временной дороги, будут строить еще объездную. Мост через реку Уил обследовали, будут его ремонтировать.

Фарида ЗАРИП