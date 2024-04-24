Заместитель директора филиала РГП «Казгидромет» Олжас Садыров на брифинге в оперативном штабе доложил оперативную обстановку по ЗКО на 24 апреля.

— На реке Жайык в посёлке Январцево уровень воды составляет 887 сантиметров, спад воды за сутки составил 7 сантиметров. На гидропосту в Уральске уровень воды — 863 сантиметр, спад воды составил 1 сантиметр. На реке Жайык село Кушум уровень составляет 858 сантиметров, за сутки отмечен подъем на 2 сантиметра. На гидропосту в Тайпаке уровень составил 538 сантиметров, за сутки вода прибыла на 9 сантиметров. Спад воды на реке Чаган в селе Чувашинское составил два сантиметра, уровень сейчас — 742 сантиметра, — рассказал Олжас Садыров.

Касательно реки Сакмара, Садыров сказал, что она впадает в Урал, но уже не несёт угрозы. Согласно данным с гидропоста Январцево, вода идёт на спад, и в дальнейшем подъёма воды не ожидается.

Следом с докладом выступил исполняющий обязанности директора филиала РГП «Казводхоз» по ЗКО Рауан Хусаинов. По его словам, среднее наполнение водохранилищ составляет 86%. По рекам Большой и Малый Узень паводок завершён. Всего по двум рекам получено 428 миллионов кубометров паводковой воды.

— Данный сток направляется на залив лиманов и естественных сенокосов, наполнение водохранилищ и озер. На сбросном сооружении Чаганского водохранилища в Балтийской системе уровень составляет 31 метр 6 сантиметров. Самая максимальная отметка на сооружении была вчера вечером — 31,08. Сейчас уровни рек Чаган и Урал на одинаковом уровне: если Урал будет расти, то и Чаган будет расти; если Урал будет падать, то Чаган тоже будет падать. После спада критической отметки Чаганское водохранилище закроют на летне-осенний период, — рассказал Рауан Хусаинов.

Между тем, в оперативном штабе рассказали о ситуации с эвакуацией населения. Так, всего в области было эвакуировано более 13 тысяч человек, из них более двух тысяч человек находятся в эвакопункте, сообщил старший инженер информационно-аналитической группы ДЧС ЗКО.

— Ликвидация паводковых явлений и аварийно-спасательные работы продолжаются в усиленном режиме. В четырёх районах и областном центре все ещё сохраняются паводковые риски. За последние сутки было эвакуировано 27 человек. В работе участвует более 11 тысяч человек, 1987 единиц техники, 229 водооткачивающих средств, 197 плавательных средств и три воздушных судна, — сказал старший инженер ДЧС ЗКО Нуржан Тулеуш.

Берегоукрепительные работы продолжаются: за последние сутки было уложено более 24 тысяч мешкотары.