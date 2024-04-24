Сегодня, 24 апреля, в специализированном межрайонном уголовном суде вынесли приговор в отношении 20-летнего Ерназа Сатпаева и 18-летнего Ержана Кадырбаева. Суд признал их виновными в похищении человека и хулиганстве.

Судья Асланбек Дуйсенгалиев назначил Сатпаеву 12 лет лишения свободы. Кадырбаев получил 7 лет и шесть месяцев колонии. Последний, кстати, является сыном уральского судьи. Смягчающим его вину обстоятельством явилось то, что в момент преступления он был несовершеннолетним. Оба осужденных будут отбывать наказание в учреждении уголовно исправительной системы средней безопасности.

– Вина осужденных полностью доказана во время судебных разбирательств, - подчеркнул Асланбек Дуйсенгалиев.

Сам Ерназ Сатпаев заявил, что не понимает за какое преступление он получил столь длительный тюремный срок. По его словам, Наримана Рагуфа он не похищал и к его смерти не причастен. После оглашения приговора, он пожелал прокурору, чтобы всё вернулось ей бумерангом.

– Что я должен понять?! У меня только один вопрос: за что? Покажите мне хоть одно доказательство моей вины. Почти год я нахожусь под стражей, хотя ни в чем не виновен. Я никого не убивал и никого не похищал. Прокурор, вы делаете дьявольские поступки. Столько безвинных парней сидят в СИЗО, и всех вы отправляете в тюрьму. Желаю вам испытать то же самое, - сказал осужденный Сатпаев (перевод редакции с казахского языка).

Между тем, Ержан Кадырбаев и вовсе отсутствовал на оглашении приговора. Впрочем, ранее от последнего слова он так же отказался.

Родные осужденных заявили, что тоже не согласны с приговором и непременно будут его обжаловать.

Напомним, речи идет о преступлении, которое произошло 13 марта прошлого года. Тогда, по информации суда, подсудимые вывезли двоих парней в район Самал-3. Ерназ Сатпаев начал избивать парней прямо в салоне авто, а Кадырбаев сидел за рулем и не предпринял никаких попыток остановить друга. Позже полицейские нашли труп Наримана Рагуфа, а второй мужчина, Дархан Маемиров, был признан потерпевшим. Экспертиза показала, что Рагуф скончался от переохлаждения, однако родные не верят в это.

Потерпевший Дархан Маемиров во время суда от претензий к Ержану Кадырбаеву отказался. Позже мама погибшего Наримана Рагуфа Назгуль Махмудова во время своего последнего слова заявила, что простила Кадырбаева. Комментировать приговор суда она не стала. Отметим, что иски по возмещению моральной и материальной компенсации женщина подавать не стала, заявив, что ей ничего не нужно.

Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован.