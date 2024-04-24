В специализированный межрайонный суд по делам несовершеннолетних с заявлением обратились сотрудники управления полиции Уральска. Они просили направить подростка в специальную организацию образования. Свое требование стражи порядка мотивировали тем, что юноша уклоняется от получения среднего образования, не поддается воспитанию со стороны опекуна и учителей, самовольно уходит из дома на несколько дней. За самовольные уходы его поставили на учет по категории «безнадзорный, беспризорный». Профилактические работы, по доводам полицейских, каких-либо положительных результатов не дали.

– Законный представитель несовершеннолетнего с заявлением не согласилась, поскольку мальчик исправился, хорошо учится, посещает курсы английского языка, занимается спортом, вредных привычек не имеет. Она просила суд дать возможность ему доказать свое исправление и воспитываться в семье. Сам несовершеннолетний пояснил, что осознал свое неправильное поведение и раскаивается, - сообщили в областном суде.

Из показаний специалиста-психолога следует, что подросток не склонен к бродяжничеству и пустому времяпровождению. Его уходы из дома не вызваны какими-либо потребностями. Несовершеннолетний переживает пик подросткового периода, который, в силу природных особенностей, является самым трудным.

– Именно в этом возрасте подростки бывают конфликтными. В этом возрасте происходит активный физический рост ребенка, завершается процесс полового созревания, перестраивается психика и психология поведения. В свою очередь это ведет к сильным психологическим и физиологическим перегрузкам, к быстрой утомляемости и нервозности, что и проявляется в отношениях с окружающими его людьми. Однако, несмотря на это, подросток ходит на дополнительные кружки, спортивные секции, у него есть твердая цель поступить в институт, получить высшее образование, - дополнили в суде.

Учитывая обстоятельства дела, суд решил оставить заявление полицейских без удовлетворения. В областном суде подчеркнули, что ни одно учреждение не заменит подростку воспитание в семье.