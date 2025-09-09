Под удар попало до 2,5 миллиарда аккаунтов Gmail.

В Генеральной прокуратуре РК сообщили о киберугрозе, связанной со взломом базы данных Google и утечкой данных пользователей Gmail. Хакерская группировка ShinyHunters получила доступ к контактам и названиям компаний. Под удар попало до 2,5 миллиарда аккаунтов Gmail. Пароли при этом не похищены.

Атака прошла с помощью социальной инженерии: злоумышленники позвонили сотруднику Google, представились IT-поддержкой и заставили его запустить вредоносное приложение Salesforce Data Loader. Эти данные могут использовать для фишинговых и телефонных атак, выдавая себя за сотрудников Google. Уже есть жалобы пользователей на звонки с кодом 650, где мошенники требуют сбросить пароль Gmail, чтобы получить доступ к аккаунтам.

Рекомендации о необходимых мерах по защите:

Немедленно сменить пароли, особенно простые или повторяющиеся.

Включить двухфакторную аутентификацию или использовать современный способ защиты с биометрией или PIN.

Не доверять входящим звонкам или письмам от якобы Google — 9 из 10 таких обращений являются мошенническими.

Ограничить доступ, отслеживать подключаемые приложения, коннекты.

Данный инцидент подтверждает, что даже частично публичные данные могут стать основой для масштабных мошеннических схем. В Генпрокуратуре просят регулярно проверять настройки своих аккаунтов, чтобы исключить возможность хищения данных или доступа злоумышленников.

Напомним, что этим летом в сеть слили персональные данные 16 миллионов казахстанцев. Расследованием занимается МВД РК.