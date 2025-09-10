Инцидент произошел еще в апреле, но руководство школы об этом молчало.

В социальных сетях появилось видео из школы-интерната в Таразе. На кадрах видно, как несколько мальчиков тащат девочку в туалет и закрывают дверь. Когда другие дети заглядывают внутрь, камера фиксирует, что девочка пытается надеть штаны, а рядом стоят мальчики. Позже стало известно, что это были ученики 1-2 классов школы-интернат для детей из многодетных и малообеспеченных семей.

В управлении образования Жамбылской области сообщили, что проверка уже проведена. Инцидент произошёл ещё 5 апреля, но руководство школы не сообщило об инциденте в компетентные органы. Об этом стало известно только сейчас, когда видео распространилось в интернете. К сотрудникам школы применили дисциплинарные меры. Директору также вынесли взыскание за сокрытие информации. Кроме того, на него готовят административное дело. Сейчас полиция даёт правовую оценку произошедшему. Девочке оказывают психологическую помощь, её перевели в другую школу.

